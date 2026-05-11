Así coincidió el Mundial México 86 con el calendario escolar 1985-1986 de la SEP, ¿se acabaron antes las clases?.

Con el anuncio de la SEP de que el calendario escolar se modifica para el Mundial 2026, han surgido dudas si durante las justa anterior pasada en México, las clases se ajustaron.

¿Cómo coincidió el Mundial México 86 con el calendario escolar 1985-1986?

El Mundial México 86 se llevó a cabo del 31 de mayo al 29 de junio de 1986.

Pese a su duración la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Miguel González Avelar, no cambió el calendario, ya que las clases en ese momento terminaron hasta el 30 de junio.

Lo destacado con ese calendario escolar de la SEP también fueron las vacaciones de 63 días, porque el nivel básico regresó hasta el 2 de septiembre.

Calendario escolar 1985-1986 de la SEP durante el Mundial México 86 (Especial)

Durante el Mundial México 86 se realizaron 52 partidos en 13 estadios de nuestro país, donde la Argentina de Diego Armando Maradona se coronó campeona.

Marcando un contraste significativo con el Mundial 2026 que solo tendrá en México 13 partidos, repartidos en CDMX, Guadalajara y Monterrey.

El calendario escolar 1985-1986 de la SEP ha llamado la atención en el contexto del anuncio hecho este jueves 7 de mayo por Mario Delgado.

Confirmando que los siguientes cambios en el calendario de la SEP:

Las labores administrativas terminan el 12 de junio

Se regresa el 10 de agosto para una semana de Consejo Técnico con las maestras y maestros para preparar el siguiente Ciclo Escolar

Del 17 al 28 de agosto habrán dos semanas

oficiales de reforzamiento de aprendizajes

El arranque del Ciclo Escolar 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto

De acuerdo con el titular de la dependencia, las modificaciones “garantizan que se cumpla el plan de estudios y atender las distintas peticiones”, que han recibido de las entidades federativas.