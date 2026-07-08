Asesinan a sujeto en Cuauhtémoc, realizaba reparación de motocicleta

Un hombre de 31 años de edad perdió la vida tras ser atacado con disparos de arma de fuego la noche del 07 de julio en la colonia Reforma, en hechos registrados por la Policía Municipal.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el hecho ocurrió en el cruce de las calles 26 y Nayarit, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego a través del sistema de emergencias 911.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con una mujer de 25 años, quien manifestó que se encontraba afuera de su domicilio junto con su esposo, Manuel Iván H. A., de 31 años, mientras este realizaba reparaciones a una motocicleta.

Según su testimonio, un vehículo de color blanco llegó al lugar y desde su interior realizaron múltiples disparos.

La mujer indicó que ingresó de inmediato a su vivienda para resguardarse y, al salir momentos después, encontró a su esposo tendido sobre la vía pública con visibles heridas de bala, por lo que pidió ayuda a los vecinos y solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la escena y dieron aviso a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

Personal de la Unidad de Delitos contra la Vida y de Servicios Periciales se hizo cargo del procesamiento de la escena y del inicio de las investigaciones para esclarecer el homicidio.