Asesinan a sujeto en Cuauhtémoc, le dieron golpe con una piedra

A las 02:16 horas del 13 de mayo, en la calle Coyoacán y 48, de la colonia ampliación Barrio Lerdo, se reportó el hallazgo de una persona sin vida, la cual estaba tirada en la vía pública.

Los agentes de la Policía Municipal acudieron y encontraron a un hombre de tez morena, complexión regular, de aproximadamente 1.68 metros de estatura, el cual usaba calzado en color café, pantalón de mezclilla azul, y sudadera en color azul.

A simple vista se le apreciaba un golpe contundente en la cabeza y, junto a él, una piedra con rastros de sangre.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana confirmaron que ya no contaba con signos vitales y personal de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente se hizo cargo de la escena.