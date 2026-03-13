Asesinan a mujer con arma de fuego en Cuauhtémoc, expareja presunto responsable

Una mujer murió durante un ataque con arma de fuego registrado la madrugada de este viernes en un domicilio ubicado en las calles Arroyo de Santa Rita y Arroyo de Cajurichi, en el fraccionamiento Vista Hermosa.

El reporte fue recibido alrededor de las 03:33 horas a través del sistema de emergencias 911, donde se alertó sobre detonaciones de arma de fuego y personas lesionadas.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con la propietaria del domicilio, quien indicó que una familiar suya y la pareja de esta se encontraban en la vivienda cuando se escucharon varios disparos. Al salir a verificar, observó a la mujer tirada e inconsciente con heridas en el pecho y abdomen, mientras que el hombre presentaba una lesión en un brazo, por lo que fue trasladado por un conocido en un vehículo particular a un hospital para recibir atención médica.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

En el exterior del domicilio fueron localizados aproximadamente ocho casquillos percutidos, presuntamente de arma corta calibre .380.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, el presunto agresor sería la expareja de la víctima, quien huyó del sitio a bordo de un vehículo tipo sedán, por lo que autoridades implementaron las acciones correspondientes para su localización.

La mujer sin vida fue de identificada, de manera preliminar, como Adriana A. E., de 33 años de edad.

Elementos de la Fiscalía General del Estado y personal de servicios periciales acudieron al sitio para procesar la escena y hacerse cargo de las investigaciones que permitan esclarecer los hechos.