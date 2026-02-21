Aseguran policías municipales a dos en posesión de vehículo con reporte de robo

Gracias a patrullajes de prevención y vigilancia, la tarde del viernes agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal lograron la detención, de dos hombres y el aseguramiento de un vehículo con reporte de robo, en las inmediaciones de la colonia Vistas Cerro Grande.

Los elementos detectaron un vehículo Nissan máxima color gris en la intersección de las calles Nueva España y calle 70, el cual contaba con las características de un automotor que había sido reportado como robado días anteriores, y al verificar la matrícula, constataron que sí correspondía al reporte.

Por tal motivo se detuvo a los tripulantes identificados como Héctor M.H., de 27 años y Jorge R.R., de 25 años de edad, puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para elaborar las carpetas de investigación correspondientes, mientras que el vehículo fue depositado en el corralón oficial de fiscalía.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente, quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.