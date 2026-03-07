Aseguran a joven con porciones de supuesta droga en acción conjunta DSPM-AEI

Un automovilista de 21 años de edad fue detenido por policías municipales y del estado luego de asegurarle 7 porciones de una sustancia blanca en polvo, de características similares a la cocaína, probablemente con intenciones de distribución., así como un Nissan en que se trasladaba.

La detención de Gustavo Antonio V. P. por parte de agentes de la Subdirección de Inteligencia de la DSPM y Agencia Estaral de Investigación, se dio en las calles 46 y Vialidad Ch. P. la tarde del viernes cuando se encontraba en un auto gris de la marca Nissan, línea Versa, nacional y sin reporte de robo, donde le encontraron los 7 envoltorios con la supuesta droga.

Lo asegurado y la sustancia quedaron a disposición de la Unidad Especializada en Delitos de Narcomenudeo de la FGE, para determinar su situación jurídica.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.