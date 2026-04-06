Aseguran a 4 tripulantes de aeronave que aterrizó en Gpe. y Calvo, investigan si fue falla mecánica o ataque armado

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que alfredeodr de las 13:00 horas se recibió el reporte de una avioneta que aterrizó intempestivamente en una pista de aterrizaje en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Dentro de la información se especula que la aeronave habría sido atacada con arma de fuego, causa por la cual, se habría dado del aterrizaje forzoso, sin embargo, la SSPE y la Fiscalía de Distrito Zona Sur informaron que aún no se establecen si se trató de una falla mecánica o de una agresión armada.

Al respecto, autoridades estatales y federales aseguraron al piloto y 3 tripulantes de la avioneta, tratándose de particulares que resultaron ilesos, sin embargo, aún no se cuenta con las identidades ni el lugar de origen.

Asimismo, se informó que la aeronave se encuentra completa y que a simple vista no se observan disparos en la estructura por lo que se realizará una revisión más a detalle.