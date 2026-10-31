Asegura SSPE dos tractocamiones con mercancía extranjera por presuntas irregularidades aduaneras en Juárez

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con personal de Comercio Exterior de la Secretaría de Hacienda, aseguraron dos tractocamiones que transportaban mercancía de presunto origen extranjero, tras detectar irregularidades en la documentación que acreditara su legal procedencia y traslado.

La intervención se realizó el 29 de octubre, durante recorridos de prevención y vigilancia en Ciudad Juárez, luego de recibir una denuncia anónima que alertaba sobre dos unidades de carga que presuntamente transportaban armas y drogas.

Al localizar los vehículos, los agentes solicitaron a los conductores la documentación correspondiente para acreditar la legal procedencia de la mercancía. Ante la falta inicial de documentos, los operadores establecieron comunicación con representantes de la empresa, quienes posteriormente proporcionaron información sobre el contenido de las cajas.

Con autorización y en presencia de personal de Comercio Exterior, se realizó la apertura e inspección de los contenedores. Durante la revisión se identificó mercancía de presunto origen extranjero, principalmente juguetes, videojuegos, herramientas, artículos para el hogar, bujías y equipos para efectos especiales.

Entre los productos localizados destacan cientos de consolas portátiles de videojuegos, miles de juguetes de distintos tipos, máquinas para burbujas, artículos de cocina, clavadoras neumáticas y diversos equipos de iluminación, humo, fuego y lanzamiento de confeti.

Los dos tractocamiones, junto con la mercancía, fueron trasladados al Recinto Fiscal del Estado de Chihuahua, donde quedaron bajo resguardo de las autoridades de Comercio Exterior para continuar con los procedimientos administrativos correspondientes.

Asimismo, los conductores y los hechos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que se determinen las posibles responsabilidades legales.

La SSPE reiteró que mantiene acciones de vigilancia y coordinación con autoridades estatales y federales para atender reportes ciudadanos y detectar posibles irregularidades en el traslado de mercancías.