Asegura SSPE armas largas, municiones y vehículos con reporte de robo en Parral

Derivado de las labores de disuasión y prevención del delito en el municipio de Hidalgo del Parral, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa, llevó a cabo el aseguramiento de dos vehículos con reporte de robo, así como armas de fuego y equipo táctico.

El operativo se realizó durante el día de ayer en la localidad de Salaices, donde los agentes, en el marco de sus recorridos de seguridad, localizaron dos vehículos aparentemente abandonados. Al realizar la revisión correspondiente en las bases de datos, se confirmó que ambos contaban con reporte de robo vigente de los Estados Unidos.

Durante una inspección más detallada en el interior de las pick up, Ford F-150 y Chevrolet Silverado 1500, los elementos localizaron 5 armas largas, 56 cargadores y 712 cartuchos útiles, además de diversas prendas tácticas de tipo militar.

Tanto los vehículos como el armamento y el equipo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.

Este aseguramiento representa un golpe a la operatividad del crimen organizado en la región, al retirar de circulación herramientas que presuntamente son utilizadas para la comisión de delitos.

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, orientada a fortalecer las labores de prevención y recuperar la tranquilidad de la ciudadanía, porque con seguridad damos resultados.