Asegura SSPE a sujeto en posesión de arma de fuego y droga en Chihuahua

Como parte de las acciones de disuasión del delito, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con Guardia Nacional y Defensa, llevaron a cabo la detención de Julio Josaias R. V., en Chihuahua capital, quien portaba consigo un arma de fuego, además de presunta droga.

El hecho ocurrió durante la tarde del 16 de enero en la colonia Camino Real, cuando los agentes, en los recorridos de prevención y vigilancia, detectaron al hombre de 24 años de edad, quien al observar a los elementos, cambió de ruta abruptamente y adoptó una actitud evasiva, hecho que motivó la revisión policial.

Al realizar la intervención correspondiente, al hombre se le localizó en sus pertenencias un arma de fuego abastecida con 17 cartuchos útiles, además de un envoltorio plástico con presunta droga de características similares al cristal.

Lo anterior derivó en la formal detención de Julio Josaias, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con la investigación correspondiente.

Este hecho reafirma la efectividad de la coordinación interinstitucional, lo cual es una iniciativa del titular de la SSPE, Gilberto Loya, quien aseveró que con seguridad damos resultados.