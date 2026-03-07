Asegura SSPE 13 vehículos con reporte de robo y más de 4 mil botellas de alcohol en San Buenaventura

Como resultado de un operativo interinstitucional realizado en el poblado Benito Juárez, municipio de San Buenaventura, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) aseguró 13 vehículos con reporte de robo o irregularidades en sus números de serie, así como más de 4 mil botellas de bebidas alcohólicas y 209 latas de cerveza que se encontraban abandonadas en la vía pública.

La intervención se llevó a cabo tras la atención de un incidente relacionado con la volcadura de un tractocamión que transportaba combustible, lo que derivó en el despliegue de recorridos de reconocimiento y vigilancia en la zona. En estas acciones participaron elementos de la Unidad de Operaciones del Estado Mayor (UNOPEM), el Grupo Especial Detectives, la Fuerza Especial SWAT y la Subsecretaría de Inteligencia y Análisis Policial, en coordinación con Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante los recorridos tácticos, los elementos localizaron diversos vehículos abandonados en distintos puntos del poblado, por lo que se realizó la verificación de sus números de serie en la Plataforma Centinela, detectándose que nueve vehículos contaban con reporte de robo en Estados Unidos, uno con reporte de robo en territorio nacional y tres presentaban alteraciones en sus números de serie. Entre los vehículos se encontraban unidades de lujo como Mercedes Benz y todo terreno.

En el mismo operativo se localizaron cajas con bebidas alcohólicas abandonadas, contabilizándose 4,416 botellas de distintas marcas, así como 209 latas de cerveza marca Bud Light.

Los 13 vehículos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes, mientras que las bebidas alcohólicas fueron turnadas a la Secretaría de Gobernación del Estado para los procedimientos legales aplicables.

Este aseguramiento forma parte de las acciones permanentes de vigilancia y combate a actividades ilícitas que la SSPE mantiene en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad en la región, por instrucciones del Secretario Gilberto Loya.