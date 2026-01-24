Asegura DSPM motocicleta en la que atacaron a balazos a mujer saliendo de Supermercado

Gracias al trabajo de inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en menos de una hora de haberse cometido un intento de ejecución en contra de una mujer de 56 años de edad, que salía de hacer sus compras de un supermercado ubicado sobre Fuentes Mares e Independencia; la policía localizó la motocicleta en la que iban a bordo dos presuntos sicarios.

Datos proporcionados a Entre Líneas, indican que los pistoleros dejaron la motocicleta abandonada al interior de un domicilio en la zona Centro-sur en la calle Jazmines.



No obstante, se está ya bajo la pista de los presuntos responsables de este atentado contra la mujer que quedó herida de gravedad.

La DSPM no baja la guardia en operativos contra motocicletas sospechosas, cabe mencionar que hay alto índice que, homicidios en la ciudad se han cometido desde una motocicleta.