Arribo de tropas reforzará operativo de seguridad en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.– Autoridades informaron que se prevé el arribo de tropas pertenecientes a la V Zona Militar a Ciudad Juárez, como parte de la operación coordinada implementada para reforzar las acciones de seguridad y disminuir la incidencia delictiva en este municipio fronterizo.

De acuerdo con la información proporcionada, el despliegue forma parte de la estrategia conjunta entre corporaciones de los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de fortalecer la presencia operativa y apoyar las labores de vigilancia y prevención del delito en sectores prioritarios de la ciudad.

Asimismo, se indicó que se mantiene comunicación con los medios de comunicación interesados en cubrir la llegada del contingente militar, a fin de dar seguimiento a las acciones que se desarrollarán dentro de este operativo de seguridad enfocado en mejorar las condiciones de tranquilidad para la población juarense.