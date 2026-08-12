Arrestan a sujeto en Matamoros por presunto halconeo

Personal de la Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en colaboración interinstitucional con Ejército, Guardia Nacional y AEI, llevaron a cabo la detención de un hombre en el municipio de Parral, quien fue identificado como Uriel L. P., y quien además se localizó realizando presuntas actividades de “halconeo”, además de portar consigo presunta droga.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este martes, cuando los elementos que conformaban la célula B.O.I., se desplegaron en la localidad de Matamoros para dar cumplimiento a un ordenamiento judicial para cateo.

Derivado del operativo, y haciendo uso de drones, se localizó en la serranía a un hombre, quien se encontraba en un presunto campamento, hecho que generó una movilización hacia la ubicación y que dio como resultado el aseguramiento del mismo.

El sujeto mantenía en posesión una bolsa con presunta marihuana, además de 3 paneles solares, 2 porta cargadores, así como 2 teléfonos celulares, presuntamente utilizados para temas de “halconeo”. Además, el campamento fue inhabilitado por los elementos.

Tanto el sujeto como lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público, asimismo, los cateos en la zona se realizaron en completo apego a derecho, resultando en la localización de material de interés para las investigaciones correspondientes.

Estas acciones impulsadas por el secretario Gilberto Loya permiten la localización de presuntos generadores de violencia, así como la desarticulación de espacios empleados para vulnerar la tranquilidad de las familias chihuahuenses. La SSPE reafirma su compromiso con la seguridad de la ciudadanía, al reforzar los operativos constantes en el estado.