Arrestan a 2 sujetos y vehículo presuntamente implicados en secuestro en Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en colaboración con Ejército Mexicano y Guardia Nacional, llevó a cabo el arresto de dos hombres en Ciudad Juárez, identificados como Marco Antonio I. R. y Carlos Ignacio E. L., quienes se encontraban en posesión de un vehículo Honda Civic, modelo 2010, presuntamente vinculado a un delito de secuestro y robo vehicular ocurrido el pasado 29 de diciembre.

El aseguramiento fue resultado de un seguimiento virtual preciso realizado por el equipo de Análisis Táctico, quienes, mediante la videovigilancia de la Plataforma Centinela, lograron identificar el vehículo en circulación y darle trazabilidad permanente, mientras se informaba en tiempo real a los elementos de Despliegue Policial más cercanos para atender la situación.

Gracias a esta coordinación operativa entre analistas y policías de campo, los agentes lograron darle alcance al automóvil en la colonia Partido Romero. Durante la intervención, los ocupantes del vehículo reaccionaron de manera agresiva, realizando agresiones físicas y verbales en contra de los elementos, motivo por el cual fueron asegurados de inmediato.

Tanto los sujetos detenidos como el vehículo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, a fin de continuar con la investigación correspondiente, ya que el automotor guarda presunta relación con un delito previo de secuestro y robo vehícular.

Estas acciones reflejan el combate frontal a la criminalidad, así como la efectividad de la Plataforma Centinela y la coordinación operativa de la SSPE, como parte de la estrategia de Seguridad Pública encabezada por el secretario Gilberto Loya Chávez, en conjunto con la gobernadora del Estado, Maru Campos, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y la seguridad de las y los chihuahuenses, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.