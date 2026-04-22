Arresta SSPE a sujeto con vehículo robado en la capital

A través de los operativos instruidos por Gilberto Loya, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo la detención de un hombre identificado como Gustavo Eduardo R. G., quien se encontraba en posesión de un vehículo con reporte de robo vigente.

El arresto se registró durante la tarde del pasado martes, en la calle Guadalupe Victoria, al sur de la ciudad, cuando elementos de la Policía de Despliegue detectaron una camioneta Dodge RAM, modelo 2008, cuyo conductor, al percatarse de la presencia policial, aceleró de manera repentina, realizando maniobras evasivas que pusieron en riesgo a conductores y peatones.

Esta acción derivó en una breve persecución que concluyó cuando los agentes lograron darle alcance al vehículo y asegurar al conductor.

Tras la detención, se realizó la verificación correspondiente en la base de datos de la Plataforma Centinela, la cual arrojó que la unidad contaba con reporte de robo vigente, motivo por el cual se procedió con el arresto inmediato del sujeto.

Tanto el detenido como el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones correspondientes.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, quien instruyó reforzar la vigilancia y combatir los delitos patrimoniales.