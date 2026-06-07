Arresta SSPE a pareja con vehículo involucrado en homicidio en Juárez

Como resultado de las labores de investigación y despliegue operativo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, llevó a cabo la detención de un hombre y una mujer como presuntos responsables de un homicidio doloso cometido el pasado 1 de junio en Ciudad Juárez. Los detenidos responden a los nombres de Juan Diego G. M. y María Luisa P. P., quienes mantenían posesión de droga y un vehículo involucrado en el delito.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado sábado, cuando elementos de la Policía del Estado, a través de sus analistas tácticos y con el uso de la Plataforma Centinela, localizaron un vehículo de la marca Saturn de color azul, el cual fue identificado en relación al mencionado homicidio ocurrido en el cruce de las calles Paseo de Terranova y Larimar, donde presuntamente se utilizó para abandonar el cuerpo sin vida de la víctima.

Una vez que se obtuvo la trazabilidad exacta del automotor, los policías estatales le dieron seguimiento hasta la calle Haciendas, en la colonia Sierra Vista, lugar donde le cerraron el paso para llevar a cabo la revisión correspondiente. Al realizar la inspección de la pareja y de la unidad, se localizaron al interior seis envoltorios plásticos que contenían presunta cocaína.

Tanto la pareja como lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Con esta detención, la SSPE reafirma su compromiso de garantizar la seguridad de la ciudadanía y combatir la impunidad. Bajo la estrategia de seguridad implementada por el secretario Gilberto Loya, la Policía del Estado continúa realizando acciones contundentes para retirar de las calles a todos los generadores de violencia que vulneren la tranquilidad de las familias chihuahuenses.