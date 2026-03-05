Arresta AEI a sujeto en posesión de armas de fuego en la colonia Colinas de Juárez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en colaboración con la Guardia Nacional, detuvieron a un masculino identificado como *Julio César S. G.* , por su presunta responsabilidad en el delito de posesión ilegal de arma de fuego, registrado en Ciudad Juárez.

El arresto en los términos de la flagrancia, se llevó a cabo ayer miércoles 04 de marzo, en la calle Zacatecas, de la colonia mencionada, en donde los Policías Investigadores, le realizaron una revisión, localizándole una mochila gris en la cual le encontraron un arma de fuego tipo pistola con cargador metálico, abastecido con siete cartuchos 9 milímetros y otra arma tipo pistola de .45 milímetros, con cargador abastecido con 10 cartuchos útiles.

El presunto responsable de 20 años edad, junto con las armas aseguradas, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Federal, autoridad social que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación jurídica.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).