Arranca SDUE Programa para el Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) inició, en conjunto con la Universidad Autónoma de Chihuahua y diversos ayuntamientos, el Programa para el Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Chihuahua.

El objetivo es la capacitación y adiestramiento técnico especializado de los responsables de manejar este tipo de residuos, mediante esta iniciativa que incluirá sedes como Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Delicias, Nuevo Casas Grandes y Juárez.

Gabriel Valdez, titular de la dependencia, explicó que la visión y esfuerzos que se impulsan en materia de medio ambiente, sustentabilidad y gestión integral de residuos, son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de la entidad.

“Nuestra dependencia impulsa el establecimiento de un Sistema Integral de Residuos y Economía Circular, concebido como un instrumento fundamental para transformar la manera o forma que producimos, consumimos y gestionamos nuestros residuos”, subrayó.

Indicó que la misión es implementar un manejo adecuado mediante la reducción, el reúso y el reciclaje, para generar una sinergia efectiva entre los municipios, las instituciones educativas, el sector empresarial y la sociedad.

Añadió que la meta es fortalecer la coordinación institucional, impulsar la educación ambiental, fomentar la innovación tecnológica y promover modelos de economía circular que permitan aprovechar los materiales, reducir generaciones de desechos y disminuir la presión sobre los recursos naturales.