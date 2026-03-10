Arranca Marco Bonilla rehabilitación de calle California para mejorar la movilidad en Quintas del Sol

– Con pavimento nuevo, vecinos pronto disfrutarán de una vialidad en mejores condiciones

El alcalde Marco Bonilla dio arranque a los trabajos de rehabilitación de la calle California, en la colonia Quintas del Sol, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y brindar mayor seguridad a las familias que transitan por esta zona.

La obra contempla la rehabilitación de una superficie de 11 mil metros cuadrados en el tramo comprendido entre las calles Arizona y Hacienda Las Chepas, donde se colocará carpeta asfáltica con un espesor de 3.5 centímetros, con una inversión de 2 millones 700 mil pesos.

Durante el inicio de los trabajos, el Alcalde supervisó las labores de retiro de la carpeta asfáltica existente, para posteriormente colocar el nuevo pavimento. En la zona ya se instaló la señalización correspondiente, por lo que se exhorta a las y los conductores a circular con precaución y considerar rutas alternas.

En su recorrido, vecinos del sector se acercaron al Alcalde para agradecer la realización de esta obra, ya que señalaron que desde hace tiempo era necesaria para mejorar las condiciones de la vialidad.

Estas acciones forman parte de los compromisos del Gobierno Municipal de Chihuahua para mejorar la infraestructura vial de la ciudad y ofrecer calles más seguras y funcionales para las familias chihuahuenses.