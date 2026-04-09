Arqueras mexicanas derrotan a España y se quedan con el bronce en Copa del Mundo

Las arqueras mexicanas Ana Paula Vázquez, Alejandra Valencia y Ángela Ruíz no estaban dispuestas a quedarse con las manos vacías en la Copa del Mundo de Tiro con Arco que se disputa en Puebla.

Las medallistas olímpicas en París 2024 encadenaron tiros certeros para imponerse 6-2 ante España en el duelo para quedarse con la medalla de bronce en la modalidad de arco recurvo por equipos. En las semifinales, las tricolores cayeron 5-4 ante Turquía, que se medirá ante China este domingo en busca del oro.

En tanto, la selección mexicana de natación artística conquistó plata en la final de equipo técnico senior tras sumar un total de 223.7184 puntos en el Campeonato Panamericano de Natación Artística, que se disputa en Santiago.