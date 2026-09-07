Armados en motocicleta asaltan a repartidor y le quitan 50 mil pesos

A punta de pistola, dos sujetos que viajaban en una motocicleta tipo enduro despojaron de 50 mil pesos en efectivo a un repartidor de la refaccionaria Rolcar, en hechos registrados sobre la carretera Aldama-Chihuahua.

El atraco ocurrió en las inmediaciones del kilómetro uno, poco antes del cruce con el periférico Lombardo Toledano, cuando los delincuentes le cerraron el paso al trabajador.

Según el reporte proporcionado por el afectado, los dos individuos portaban armas de fuego y lo amenazaron para obligarlo a entregar el dinero que llevaba consigo. Ambos vestían sudaderas y, tras apoderarse del efectivo, escaparon rápidamente a bordo de la motocicleta.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio para atender el reporte y tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras que agentes de la Policía Estatal brindaron apoyo en las labores iniciales.

Las corporaciones indicaron que se analizarán las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia instaladas sobre la carretera, con el propósito de establecer la ruta de escape de los responsables y obtener elementos que permitan identificarlos.

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas, mientras las autoridades mantienen las investigaciones para localizar a los responsables del robo.