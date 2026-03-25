¿Ardillas vapeadoras? Captan en video a roedores en parques manipulando cigarrillos electrónicos que toman de la basura

Varias ardillas fumando con cigarrillos electrónicos han sido registradas en video en un parque al sur de Londres, un fenómeno que se ha vuelto viral en redes sociales, informó The Telegraph este lunes.

En los clips difundidos se ven ardillas manipulando vapeadores desechables entre sus patas delanteras y mordisqueando la boquilla plástica del aparato, de forma tal que parece que vapean.

La Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA), la principal organización británica de protección animal, calificó el suceso de “crudo recordatorio del peligro que supone la basura para la fauna silvestre”.

Por su parte, Craig Shuttleworth, experto en ardillas de la Universidad de Bangor, explicó que los roedores probablemente se hayan sentido atraídos por los aromas frutales de los vapeadores y los hayan confundido con comida. “Comer un vapeador no forma parte de su dieta natural. Los componentes no son algo que encuentren en la naturaleza. Podrían roerlo y consumir algunos microplásticos”, indicó.

Según la organización británica National Recycling, millones de cigarrillos electrónicos desechables se tiran cada semana en el Reino Unido. Un portavoz de la RSPCA añadió que estos dispositivos contienen plástico, litio y nicotina, sustancias tóxicas que pueden dañar a los animales, e instó a la población a que descarte correctamente los residuos de este tipo para no afectar a la fauna.