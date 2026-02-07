Arde Caravan en colonia Quintas Carolinas

Una camioneta Dodge Caravan de color rojo fue consumida por el fuego completamente de la parte delantera y parte de la cabina luego de que el conductor notará una falla mecánica y observada que comenzaba a salir humo de la parte del motor por lo que se detuvo justo sobre la calle monte Everest entre la calle monte Kenia y la monte piscis en la Colonia Quintas Carolinas.

Fueron elementos de la Policía Municipal los que llegaron de inmediato y solicitaron el apoyo de bomberos.

Los bomberos de inmediato comenzaron a sofocar el fuerte incendio, en la avenida monte Everest fue cerrada la circulación en sentido del sur a Norte desviando el tráfico por calle aledañas no hubo personas lesionadas.