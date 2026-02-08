Apuestan DSPM y programa CREAT por la reinserción social y la prevención en jóvenes

Con el objetivo de brindar nuevas oportunidades y alejar a jóvenes de contextos de riesgo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), el programa CREAT impulsado por FICOSEC y la asociación civil Creando Comunidades de Paz, participaron en la graduación de la tercera y cuarta generación del programa en la ciudad.

Por medio de la subdirección de Justicia Cívica y Prevención de la DSPM se canalizan a jóvenes que son detenidos o detectados en alguna situación de riesgo y los incluyen en capacitaciones como habilidades para la vida, maquinados CNC, mejoramiento personal y cursos de empleabilidad que les permitan reintegrarse a la sociedad.

Durante la reciente graduación se vieron beneficiadas 60 personas en este programa que busca romper ciclos de violencia y ofrecer alternativas reales de desarrollo personal y laboral, preparándose prácticamente con capacitaciones técnicas y para el trabajo en el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología (CENALTEC).

El Gobierno Municipal apuesta por este tipo de programas que representan una herramienta clave para la reinserción social, la prevención de la violencia, y construcción de entornos más seguros, a través de la coordinación interinstitucional y el trabajo cercano con la comunidad.