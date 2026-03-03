Aprueban lista de ganadoras del Reconocimiento Chihuahuense Destacada 2026

Las y los integrantes de la 68 Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad de los presentes el dictamen que contiene la lista de las ganadoras del Reconocimiento Chihuahuense Destacada 2026, mismo que se entregará en la próxima sesión solemne.

Este documento fue presentado ante el Pleno por la diputada Irlanda Márquez Nolasco, presidenta de la Comisión de Igualdad, quien dio a conocer el nombre de las galardonadas en cada una de las categorías, mismas que se harán acreedoras a una placa conmemorativa del reconocimiento, además de un estímulo económico consistente a 27 mil 500 pesos.

Ganadoras de Chihuahuense Destacada, edición 2026:

-Aurora Reyes, que premia a las disciplinas artísticas: Mtra. Nataly Muñoz Proo

-Guadalupe Sánchez De Araiza, que premia a las obras asistenciales y el trabajo a favor de la comunidad: Ing. Emma Alejandra Núñez De La Vega.

-María Esther Orozco Orozco, que premia al campo científico: Dra. Mercedes Yudith Ortega López.

-María Edmeé Álvarez, que premia al campo de las letras y la literatura: Dra. Carina Acosta Mendoza.

-Bertha Chiu Núñez, que premia a la disciplina deportiva: Lic. Yared Areli Ontiveros Macías

-Diana Álvarez Ramírez, que premia los derechos humanos de las mujeres: Mtra. Yadira Soledad Cortés Castillo.

Cabe mencionar que, en esta edición participaron 45 mujeres chihuahuenses en las seis categorías y la convocatoria correspondiente, estuvo vigente del 15 de enero hasta el 16 de febrero del presente año.