Aprueba Congreso reformas para fortalecer el acceso de las juventudes al empleo digno

El Congreso de Chihuahua aprobó reformas a la Ley de Juventud del Estado con el objetivo de fortalecer las acciones institucionales que impulsen el acceso de las personas jóvenes a su primer empleo y a condiciones laborales dignas.

El dictamen, presentado ante el Pleno por la diputada Magdalena Rentería Pérez, en representación de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Juventud y Niñez, plantea modificaciones a los artículos 26 y 27 de la Ley de Juventud para el Estado de Chihuahua.

La Legisladora destacó que la inserción laboral de las juventudes representa un desafío actual, en muchas de las ocasiones debido a la falta de experiencia, la precarización del trabajo y las barreras estructurales que limitan el acceso de este sector de la población al mercado laboral, es por ello que debido a la necesidad de fortalecer las políticas públicas que permitan facilitar la transición entre la educación y el empleo, es que el Poder Legislativo realizó las adecuaciones al ordenamiento estatal mencionado.

Con ello, se busca promover el empleo juvenil, ya que la participación de las juventudes en el mercado laboral impulsa la innovación, la productividad y la inclusión social.

Asimismo se estableció que el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y las distintas dependencias deberán impulsar estrategias y programas que fomenten el empleo juvenil, incluyendo la posibilidad de implementar incentivos, capacitación laboral, bolsas de trabajo y acciones coordinadas con el Gobierno Federal y el sector productivo.

Además, se contempla la creación de bolsas de trabajo específicas para jóvenes de primer empleo, dando preferencia a personas de entre 18 y 25 años residentes en el Estado que no cuenten con una relación laboral previa ni con apoyos gubernamentales en materia de empleo.

La iniciativa fue presentada por las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.