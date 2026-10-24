Dos mujeres lesionadas tras caer vehículo a un barranco en Teófilo Borunda

Un choque por alcance con proyección y salida de camino se registró en el cruce de la avenida Teófilo Borunda y Mariano Valenzuela, donde una camioneta tipo pick up marca JAC impactó por la parte trasera a un automóvil Kia Rio.

Tras el impacto, el vehículo Kia salió del camino y cayó a un barranco, lo que dejó como saldo a dos mujeres lesionadas.

Paramédicos de la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado (URGE) acudieron al lugar para brindar atención médica a las afectadas, mientras que elementos de la Policía Vial tomaron nota del accidente para realizar el reporte correspondiente.