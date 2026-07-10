Aprehende AEI a imputado por el delito de abuso de confianza en Parral

– Fue detenido en Ciudad Juárez

Personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvo con orden de aprehensión a un masculino de nombre Daniel B. M., de 23 años de edad, quien aparece como probable responsable del delito de abuso de confianza.

La indagatoria coordinada por esta representación social, permitió localizar y detener a la citada persona en Ciudad Juárez, en donde, con el apoyo de las autoridades locales se le cumplimentó el mandamiento judicial.

Fue trasladado a la ciudad de Parral, en donde quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde el Ministerio Público le formulará imputación por hechos ocurridos el 26 de diciembre de 2022.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, le víctima le prestó una revolvedora de cemento, la cual no entregó pese a que en diversas ocasiones se la estuvo solicitando.

Los trabajos y diligencias realizadas por esta representación social, buscan, además de castigar a los infractores, otorgar justicia a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales, garantizándoles la reparación del daño.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).