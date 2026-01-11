Apoya CEPC a asociación civil en entrega de ayuda humanitaria en Aldama

La Secretaría General de Gobierno, a través del Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) colaboró en la logística y traslado de insumos durante la jornada de apoyo humanitario, realizada en el municipio de Aldama, en beneficio de 400 familias de distintas comunidades.

La actividad se llevó a cabo en coordinación con la asociación civil Cadena, organización especializada en atención a desastres y crisis, de la Comunidad Judía.

Además se contó con el respaldo de la empresa BOCAR, que aportó parte de los recursos entregados.

La CEPC participó con personal operativo y transporte para asegurar que los apoyos llegaran de manera segura y directa a las comunidades.

Durante la jornada se distribuyeron kits de higiene y limpieza, colchonetas con catre, parrillas eléctricas, cobijas, cubrebocas, cepillos de dientes, así como filtros de agua y lámparas solares.

Con estos insumos se atienden las necesidades básicas de las familias, ante fenómenos como sequías, inundaciones y heladas.

Se benefició a 70 familias de San Diego de Alcalá, 90 del ejido Emiliano Zapata en San Ignacio, 40 de La Maravillas, 40 de El Mimbre y 40 de El Centenario, entre otras poblaciones.

Estas acciones en conjunto reflejan la importancia de sumar voluntades entre sociedad civil, sector privado y Gobierno, para atender a las comunidades más vulnerables.