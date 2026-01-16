Apostamos a colaboración de gobiernos por TMEC; no pasará como Venezuela: Canacintra

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Armando Gutiérrez Cuevas dio a conocer que ante la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), el país mexicano tendrá una oportunidad asegurando que no se llegará un extremo como con Venezuela.

“Le apostamos a la colaboración entre gobiernos será buena y no estaremos bajo ningún escenario como en Venezuela”, comentó.

En este sentido comentó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump aplicó a principios del 2025 un arancel de castigo a México ante la no concreta seguridad y lucha contra el fentanilo así como los cárteles de narcotráfico.

“Realmente no es algo nuevo, han estado bajo la mesa desde el principio la verdad es que en un sentido muy estricto deberían de ser cosas separadas, el tema del TMEC con la agenda pública, sin embargo, Trupm ha sido hábil para mezclar los temas y en lo general suena lógico al poner sobre la mesa varios temas no solo con beneficio sino con un tema de seguridad y marco comercial”, comentó.

Mencionó que México cuenta con un pendiente en la energía y la dificultad para que operen los negocios, lo cual hacen difícil la inversión en el país, aun cuando es bueno y parte de una buena vecindad a decir del empresariado.