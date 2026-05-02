Aparatoso choque en carretera a Cuauhtémoc deja un lesionado

Un aparatoso choque se registró en el cruce de la carretera a Cuauhtémoc y calle Labor de Terrazas, luego de que el tripulante de un vehículo Ford Figo circulaba en sentido de norte a sur sobre la calle Labor de Terrazas.

De acuerdo con el reporte preliminar, al llegar al cruce con la carretera, el conductor omitió realizar su alto correspondiente, cortándole la circulación a una camioneta RAM 1500 que transitaba en sentido de Chihuahua hacia Cuauhtémoc, provocando el fuerte impacto.

El conductor del Ford Figo, un hombre de aproximadamente 35 años de edad, resultó lesionado y fue atendido en el lugar por paramédicos de URGE, quienes posteriormente lo trasladaron a un hospital para su valoración médica. Agentes de la Policía Vial se hicieron cargo de levantar el reporte correspondiente para deslindar responsabilidades.