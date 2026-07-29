Apagones en Cuba alcanzan nivel récord por crisis en la generación eléctrica

La Habana. La Unión Eléctrica de Cuba (UNE), informó este miércoles de una afectación de 2 mil 380 Megawatts (MW), la más alta reportada este año, debido a la falta de capacidad de generación por la salida de operativa de varias termoeléctricas y el déficit de combustible, en el contexto del bloqueo energético de Estados Unidos​​.

“En el día de ayer el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas, incluyendo la madrugada, por falta de capacidad de generación (…) Para hoy se estima una afectación de 2 mil 380 MW”, señaló la UNE.

Según los reportes diarios publicados por la entidad, esa es la cifra más elevada que registran en lo que va de año, aunque durante julio el déficit se ha rondando los 2 mil 100 MW, con apagones de más de 24 horas en toda la isla.

El director del Despacho Nacional de Cargas de la UNE, Félix Estrada, declaró al Sistema Informativo de la Televisión Cubana que las afectaciones en el servicio eléctrico son “prolongadas y elevadas” y persistirán debido a que no funcionan tres de las principales termoeléctricas del país: Carlos Manuel de Céspedes (centro), Antonio Guiteras y Máximo Gómez (ambas ubicadas al oeste).