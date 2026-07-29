Anne Hathaway contó que incorporó una práctica que observó en la princesa de Gales y el príncipe William para fortalecer la comunicación con sus hijos.

Mientras se prepara para recibir a su tercer hijo, Anne Hathaway compartió algunos de los aprendizajes que han transformado su forma de ejercer la maternidad. Entre ellos destaca una técnica de crianza que adoptó después de observar la manera en que Kate Middleton y el príncipe William interactúan con sus hijos.

Anne Hathaway revela la lección de crianza que aprendió de Kate Middleton

Anne Hathaway anunció en junio pasado que está embarazada de su tercer bebé con un video que publicó en su cuenta de Instagram. En las imágenes aparecía con un vestido blanco mientras acariciaba su pancita, dando a conocer la noticia en medio de un año especialmente intenso en el plano profesional.

Sin embargo, años antes de este embarazo, la actriz ya había hablado sobre una práctica que decidió incorporar a su vida familiar tras inspirarse en la familia real británica.

En una entrevista concedida al Sunday Times, Anne Hathaway explicó que quedó impresionada al observar la manera en que Kate Middleton y el príncipe William se comunican con sus hijos.

“Se ponen a la altura del niño y le hablan mirándolo a los ojos para que se sienta empoderado”, explicó.

Kate Middleton y el príncipe William (Getty Images)

La actriz contó que esa forma de interactuar le pareció tan acertada que decidió ponerla en práctica con su hijo mayor: “Me pareció genial. Empecé a hacerlo con Jonathan”.

La técnica, conocida como escucha activa, consiste en que los padres se agachen hasta la altura de sus hijos para establecer contacto visual durante una conversación. El objetivo es que los niños se sientan escuchados, respetados y valorados, fortaleciendo así el vínculo emocional entre padres e hijos.

Con el paso del tiempo, Hathaway ha mantenido este método como parte de su rutina familiar y lo considera uno de los pilares de su estilo de crianza.

Anne Hathaway y la forma en que educa a sus hijos

Anne Hathaway y su esposo, Adam Shulman, con quien contrajo matrimonio en 2012, son padres de Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6. Ahora la pareja espera a su tercer hijo.

Anne Hathaway (Getty Images)

Meses antes de anunciar el embarazo, la actriz habló con People sobre lo agradecida que se siente por la familia que ha formado.

“Me siento muy afortunada. Sé que no todo el mundo que quiere ser padre o madre lo consigue. Estoy asombrada de lo afortunada que soy. Me ha ido muy bien dos veces, y eso es mucha suerte”.

También describió la maternidad como una de las experiencias más significativas de su vida: “Ser madre es como un hermoso poema continuo en el que tengo la suerte de vivir”.

Adam Shulman y Anne Hathaway (Getty Images)

Aunque reconoce que no existe la perfección al criar a un hijo, Hathaway asegura que procura gestionar sus emociones antes de reaccionar impulsivamente: “No soy perfecta, pero si me siento frustrada o distraída, me aseguro de que esté a salvo, me alejo, me tranquilizo y luego vuelvo con él. Cometo errores a diario, pero no me voy a castigar por ello; voy a aprender de mis errores”.

Mientras disfruta de esta nueva etapa personal, la actriz también atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera. En 2026 participa en producciones como Mother Mary, La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, y El diablo viste a la moda 2, consolidando un año marcado tanto por importantes proyectos profesionales como por la próxima llegada de un nuevo integrante a su familia.