Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: eclipse lunar y Perseidas, cuándo verlos

Un eclipse lunar y la lluvia de estrellas Perseidas están entre los eventos astronómicos de agosto 2026; descubre cuándo verlos en México
Descubre los eventos astronómicos de agosto 2026 en México; un eclipse lunar y Perseidas están entre lo más destacado del mes.
Agosto contará con espectaculares fenómenos siderales en el cielo nocturno.
- Mercurio en máxima elongación: 1 de agosto
- Luna en Cuarto Menguante: 5-6 de agosto
- Acercamiento Luna y M 45 (Pléyades): 7 de agosto
- Conjunción Luna y Marte: 9 de agosto
- Luna en perigeo: 10 de agosto
- Luna nueva: 12 de agosto
- Lluvia de estrellas Perseidas: 13 de agosto
- Luna Cuarto Creciente: 19-20 de agosto
- Acercamiento Luna y Antares: 21 de agosto
- Luna en apogeo: 22 de agosto
- Eclipse parcial de Luna: 27 de agosto
- Luna llena: 27-28 de agosto
Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Mercurio en máxima elongación
El calendario de eventos astronómicos de agosto 2026 arranca con Mercurio en su máxima elongación.
Con ello, Mercurio alcanzará su máxima separación del Sol durante su aparición matutina.
Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Luna en Cuarto Menguante
Entre el 5 y 6 de agosto se verá la Luna en fase Cuarto Menguante, lo que significa que solo apreciará la mitad izquierda del satélite.
Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Acercamiento Luna y M 45 (Pléyades)
El acercamiento de la Luna y M 45 (Pléyades) será el 7 de agosto.
Dicha aproximación hará que el satélite pase a 1° 12’, en dirección de la constelación de Tauro.
Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Conjunción Luna y Marte
El 11 de agosto se encuentra programada una conjunción de la Luna y Marte.SorprendenteHace 90 años, Toni Kurz protagonizó una de las mayores tragedias del alpinismoEstilo de vidaDibujos de Cinnamoroll para colorear: 8 plantillas bonitas del amigo de Hello Kitty en el Día del Cinnamon RollEstilo de vidaDibujos de gato kawaii para colorear: 10 plantillas tiernas por el Día Internacional del Gato
Nuestro satélite pasará al norte de Mercurio en dirección de la constelación de Cáncer.
Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Luna en perigeo
Para el 10 de agosto, la Luna estará en perigeo, lo que significa que el satélite se ubica más cerca de la Tierra.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la Luna se encontrará a una distancia de 366 mil 936 kilómetros.
Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Luna nueva
La Luna nueva es la fase lunar donde nuestro satélite se ubica entre la Tierra y el Sol, por lo que su cara no es visible para nosotros.
Este evento astronómico será el 12 de agosto y coincidirá con eclipse total solar, el cual no se verá en México.
Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Lluvia de estrellas Perseidas
La lluvia de estrellas Perseidas alcanzará su máximo de visibilidad el 13 de agosto con una tasa observable de 150 meteoros por hora.
El radiante de este fenómeno se ubica en dirección a la constelación de Perseo y el responsable del espectáculo es el cometa 109P/Swift-Tuttle.
Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Luna Cuarto Creciente
La Luna Cuarto Creciente estará disponible entre el 19 y 20 de agosto. Durante la fase lunar, el satélite se ve como un semicírculo en el hemisferio norte.
Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Acercamiento Luna y Antares
El 21 de agosto ocurrirá el acercamiento de la Luna a la estrella Antares (α Sco) en dirección a la constelación de Escorpión.
La mejor hora para observar este fenómeno será durante el anochecer.
Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Luna en apogeo
Para el 22 de agosto, la Luna estará en apogeo a una distancia geocéntrica de 404 mil 650 kilómetros.
La Luna en apogeo significa que nuestro satélite natural se encuentra a la mayor distancia de la Tierra.
Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Eclipse parcial de Luna
Del 27 de agosto a las 19:25 horas al 28 de agosto a las 1:02 horas del centro de México, tendremos un eclipse parcial de Luna.
Un eclipse parcial de Luna es un fenómeno astronómico donde la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Provocando que su sombra más oscura tape solo una parte del disco lunar.
Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Luna llena
El calendario de eventos astronómicos de agosto 2026 cierra con la Luna llena que estará visible entre la noche del 27 y madrugada del 28 de agosto.
Conocida como Luna de Esturión, este plenilunio debe su nombre a los pueblos originarios de Norteamérica.
Ellos designaron la designaron de esa forma porque coincide con la época de abundancia de ese tipo de pez en los grandes lagos.