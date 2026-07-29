La Copa Oro regresa a México tras el éxito del Mundial, confirma la FMF

Charlotte. Más de dos décadas después, la Copa Oro regresa a México. El éxito del Mundial con la respuesta masiva de la afición en el país llevó a la Concacaf a conceder algunos partidos que probablemente se disputen en el estadio Azteca, confirmó la Federación Mexicana de Futbol.

El impacto de la afición tricolor es incontestable: es la segunda más grande en el mundo, sólo detrás de Arabia Saudita.

Para tener una dimensión, la FIFA reportó que los Fan Fest organizados en México atrajeron a 6.7 millones de asistentes, lo que representó un 75 por ciento del total del público que reunieron las tres sedes incluyendo a Canadá y Estados Unidos.

En los cinco partidos que jugó la selección mexicana en el Mundial 2026 tuvieron una asistencia acumulada de 368 mil 818 espectadores; lo que la convirtió en el equipo con más convocatoria por partido, con un promedio de 73 mil 764 personas,.