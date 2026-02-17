Anuncia PAN más denuncias vs Andrea Chávez por presuntos actos anticipados de campaña

Daniela Álvarez, presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) de PAN, informó que alistan más denuncias en contra de la senadora de Morena, Andrea Chávez, por presuntos actos anticipados de campaña.

A través de un video en sus redes sociales, la dirigente panista señaló que “quiero agradecer toda la información que me han hecho llegar a través de mis redes sociales en relación a la senadora de la corrupción y a esta nueva campaña que ha emprendido de manera ilegal en el estado de Chihuahua. Y justamente el día de hoy me llegó uno de los periódicos que anda repartiendo en los diferentes hogares”.

Asimismo, Álvarez Hernández dijo que “adicional a eso, me reportan que hay lonas que han estado colocando afuera de los domicilios, recordar que está prohibido por la autoridad electoral y que gracias a la información que ustedes nos han hecho llegar, estamos integrando las carpetas correspondientes para presentar las denuncias, porque de nueva cuenta hay que ponerle un freno a La Barredora en el estado de Chihuahua y hay que ponerle un freno a la senadora de la corrupción”.

“Muchas gracias por toda esta información que han hecho llegar y decirles que los vamos a mantener al tanto en relación a las denuncias que se estarán presentando en los próximos días”, concluyó la presidenta estatal del PAN.