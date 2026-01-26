Anuncia MC que pronto oficializarán incorporaciones de exmorenistas “que no ven con buenos ojos lo que sucede en el país”

Ante una posible incorporación de la exdiputada del PRI y de Morena, Adriana Terrazas, al partido Movimiento Ciudadano, el dirigente estatal de MC, Francisco Sánchez, confirmó que pronto anunciarán la llegada a las filas del partido naranja de personas “que no ven con buenos ojos lo que sucede en el país”.

“Pronto haremos anuncios formales en donde daremos a conocer a todas las personas que se incorporan o anticiparían nombres concretos”, declaró Sánchez Villegas.

El dirigente de Movimiento Ciudadano dijo que “estamos buscando un realineamiento de fuerzas y yo lo he dicho y he llamado a gente no solamente de ese instituto político (PRI), también del PAN, que no se sientan representados con la deriva que en este momento tiene Acción Nacional, incluso de Morena, que no ven con buenos ojos lo que está sucediendo en el país, pero sobre todo a ciudadanos libres”.

“Estamos sumando a mucha gente en todos los rincones del estado y afortunadamente nos vamos a consolidar como la alternativa para poder derrotar a Morena”, explicó Francisco Sánchez.