Anuncia ICM presentaciones de Encuentro FOMAC 8

Fernanda Bencomo directora del Instituto de Cultura Municipal dio a conocer que a partir de mañana se estarán dando las presentaciones de los ganadores de Encuentro FOMAC 2025, son actividades culturales durante junio, julio y agosto.

Es muy importante invitar a la gente para que vea a los artistas ya que hay variedad de espacios con un programa muy importante que empezó desde el 2017 pero se dio una continuidad por parte de nuestro alcalde, que veamos el trabajo que los artistas hacer por un año”, comentó.

Encuentro FOMAC 8 consiste en becas para 37 proyectos que tuvieron una aportación de 28 millones de pesos por parte del gobierno municipal.

Esta edición se conformó por 516 propuestas y 37 proyectos en 2025, a partir del mes de junio, julio y agosto con diferentes actividades artísticas con el fin de apoyar al talento local, las actividades, presentaciones y lugares están disponibles en las redes del Instituto Municipal de Cultura, la entrada es gratuita.