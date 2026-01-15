Anuncia Clúster Minero de Chihuahua el Encuentro de Negocios 2026

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en coordinación con el Clúster Minero de Chihuahua (Clumin) anunció la realización del Encuentro de Negocios 2026, que se llevará a cabo el viernes 13 de febrero de 2026.

Las actividades se desarrollarán de las 8:00 a las 22:00 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones, ExpoChihuahua.

El evento busca fortalecer la vinculación entre unidades mineras y empresas proveedoras, así como generar nuevas oportunidades de colaboración mediante el intercambio de información estratégica del sector.

Los asistentes podrán participar en citas de negocio, Mine Tank, Speed Networking, Ted Talks, paneles de mantenimiento y compras, además de una convivencia de cierre.

La directora de Minería del Gobierno del Estado, Rocío Flores Carrillo, destacó que el evento es un espacio para impulsar la innovación, la modernización y el desarrollo del sector minero.

Por su parte, la presidenta de Clumin, Blanca Paola Cázares, recordó que en la edición pasada se realizaron más de mil 700 citas de negocio, con la participación de más de 600 empresas, y que este año se incorporará un componente de innovación.

Los interesados pueden adquirir sus carnets de inscripción a través del Clúster Minero de Chihuahua o bien comunicarse al teléfono 614-430-11-98.