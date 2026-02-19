Ante presiones externas, Ejército es garantía del destino de México con independencia: Sheinbaum

Oriental, Pue. Ante la compleja geopolítica global y las presiones externas, que hoy ponen a prueba la soberanía de las naciones, las fuerzas armadas “son garantía de que México decidirá su destino con independencia”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante miles de elementos de las fuerzas armadas, la mandataria federal presidió la ceremonia por el 113 aniversario del Ejército Mexicano, donde destacó el origen de la institución castrense y el papel que las mujeres han desempeñado en su interior.

La mandataria, estuvo acompañada en el presidium por los secretarios de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla; y de Marina, Reymundo Morales; altos mandos de las fuerzas armadas; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

Desde la sede de la Industria Militar, ubicada en este municipio, la comandanta suprema de las fuerzas armadas rememoró que el Ejército mexicano surgió, el 19 de febrero de 1913 para restablecer el orden constitucional y la voluntad popular, tras el golpe de Estado y asesinato del presidente Francisco I. Madero, por la traición de Victoriano Huerta y la injerencia del embajador Henry Lane Wilson.

“El Ejército mexicano es la consecuencia de un origen profundamente ligado a la voluntad popular (…) Nació del pueblo, no fue concebido para proteger privilegios, sino para garantizar que el poder resida en el pueblo (…) Ya hasta nuestros días, el Ejército mexicano ha mantenido su lealtad al poder civil, en algunos momentos, quien fungiera como comandante supremo, ordenó actuar contra el pueblo, sin embargo, afortunadamente esos tiempos quedaron en el pasado”.

Para reafirmar la relevancia de la institución castrense, la jefa del Ejecutivo acentuó además: “Hoy que vivimos en un mundo complejo, donde presiones externas, intereses geopolíticos y los desafíos globales pueden poner a prueba la soberanía de las naciones, en ese contexto nuestras fuerzas armadas son garantía de que México decidirá su destino con independencia”.

Enfatizó en que “la soberanía no es una consigna abstracta, es la capacidad real de nuestro pueblo para gobernarse sin imposiciones”.

Resaltó que el Ejército no sólo se limita a la defensa de las fronteras, también apoya en la seguridad pública del país, en la construcción de nuevas obras sociales y en las labores de apoyo a la ciudadanía, sobre todo ante tragedias desembocadas por eventos naturales.

Como primera mujer presidenta de México, Sheinbaum Pardo no dejó de lado subrayar la trascendencia de la presencia femenina en las fuerzas armadas.

“Es imprescindible reconocer el lugar que ocupan hoy las mujeres en el Ejército mexicano, en las fuerzas armadas. Desde las soldaderas de la Revolución, hasta las oficiales de alto rango. En la actualidad, la presencia femenina ha sido decisiva hoy, y las mujeres son médicas militares que salvan vidas en zonas de desastre, ingenieras que diseñan infraestructura estratégica, pilotos que surcan los cielos, especialistas en inteligencia y logística, comandantes que lideran unidades con profesionalismo y firmeza”.

Señaló que la participación femenina en las fuerzas armadas “no es anecdótica, ya es una realidad, representa una transformación profunda de nuestras fuerzas armadas y de nuestra sociedad. Cada mujer que porte el uniforme honra a quienes hace más de un siglo caminaron junto a los ejércitos revolucionarios, sosteniendo la causa de la justicia”. Al igual que cada hombre que porta el uniforme.

Los integrantes del Ejército, dijo, tienen un profundo amor a la patria, la cual se defiende con dignidad y soberanía.

“Ese amor es la fuerza más profunda de México, es lo que nos permitió superar la traición de 1913, es lo que nos permitió consolidar nuestra Constitución, es lo que hoy nos permite avanzar con independencia, soberanía y justicia. Contamos con el respaldo del pueblo de México. Éste es nuestro país, ésta es nuestra patria y éstas son nuestras grandes fuerzas armadas. México es hoy más fuerte porque hay un pueblo que participa que vigila y que defiende junto con su gobierno, la independencia y la justicia como principios fundamentales de esta etapa histórica que estamos viviendo”.