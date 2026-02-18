Año Nuevo Chino 2026: Salma Hayek, Jenna Ortega, Gael García y otros famosos que nacieron bajo el signo del Caballo

El Caballo de Fuego es el signo del horóscopo chino que rige el Año Nuevo entre las culturas chinas y de otros países asiáticos.

El Año Nuevo Chino es la celebración más importante del calendario lunar tradicional de China y de numerosas comunidades asiáticas en todo el mundo.

Se rige por un calendario lunisolar, por lo que su fecha cambia cada año y da inicio entre enero y febrero del calendario gregoriano.

En 2026, el signo del horóscopo chino que rige al ciclo que comienza es el del Caballo (en esta ocasión con el influjo del elemento fuego), y algunas de las celebridades de mayor renombre en la industria del entretenimiento nacieron bajo éste.

Entre ellas se encuentran Salma Hayek (1966), Jenna Ortega (2002), Gael García Bernal (1978) y muchos más, de acuerdo con la tradición china, tendrían rasgos en sus personalidades e historias de vida que hacen eco de las características de este signo: independencia, valentía, carisma y energía física y mental muy elevadas.

Jenna Ortega ha demostrado su carácter libre e indomable en más de una ocasión (Vía Instagram (@jennaortega))

Año Nuevo Chino 2026: Año del Caballo de Fuego

En 2026, el Año Nuevo Chino dio inicio el martes 17 de febrero, lo que marcó el inicio de las festividades que, tradicionalmente, se extienden por 15 días hasta concluir con el “Festival de los Faroles”.

Durante este periodo, millones de personas viajan para reunirse con sus familias, se realizan homenajes a los antepasados, y las ciudades se llenan de danza de leones, fuegos artificiales, música y comidas llenas de simbolismo, con la intención de augurar prosperidad, salud y abundancia.

Según el horóscopo chino, el signo de Salma Hayek es el Caballo de Fuego (Dimitrios Kambouris/Getty Images for WSJ. Magazine I)

El Año Nuevo Chino 2026 da paso al Año del Caballo de Fuego, una combinación astrológica que sólo aparece cada 60 años.

El sistema tradicional chino combina un ciclo de 12 animales zodiacales con cinco elementos (Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua). La conjunción del signo del Caballo con el elemento Fuego (Yang) produce una energía particularmente intensa y dinámica, caracterizada por impulso, movimiento y transformación, según explican los expertos.

En la cosmología tradicional, el caballo simboliza fuerza, independencia y velocidad, rasgos que, amplificados por el fuego, se interpretan como una invitación a actuar con audacia y buscar nuevas oportunidades.

¿Qué simboliza el Caballo en la astrología china?

El Caballo representa valores o rasgos como independencia y espíritu libre, valentía para tomar riesgos, carisma natural y liderazgo, energía física y mental elevadas, rechazo a la rutina y a las ataduras.

De acuerdo con la tradición, en años del Caballo, el mundo suele moverse más rápido, las personas sienten urgencia por cambiar de rumbo y las estructuras rígidas tienden a romperse.

Salma Hayek es el mejor ejemplo de los nacidos bajo el signo del Caballo (Especial)

No es un año para quedarse quieto. Es un año para montar o quedarse viendo cómo otros pasan a toda velocidad.

“En el año del Caballo de Fuego tendremos que cabalgar en un mundo con nuevos paradigmas, valores, guerras, enfermedades y cambios climáticos. Y aprender a domar a este signo que nos tomará examen”, señala la astróloga argentina Ludovica Squirru, una de las más reconocidas en esta tradición, en una publicación en su cuenta de Instagram.

Año con año, Squirru publica un libro donde plantea un panorama en el que se prospectan cuestiones para los individuos y la sociedad en función del horóscopo chino.

Famosos que nacieron bajo el signo del Caballo, según el Horóscopo chino

El Horóscopo chino se rige por 12 animales que cambian transitan en ciclos de 12 años. De esta forma, 2026 es un Año del Caballo, como lo fue 2014 y como también ocurrió en 2002, 1990, 1978, 1966… y así sucesivamente.

Salma Hayek nació en 1966, el Año del Caballo de Fuego inmediato al actual (Graciela López Herrera)

De acuerdo al año de su nacimiento, algunas de nuestras celebridades favoritas pertenecen al signo del Caballo del horóscopo chino y, luego de revisar las características que lo identifican, pareciera claro que ellos y ellas son especímenes que hacen honor a su animal cósmico.

1966: Salma Hayek, Adam Sandler, Patrick Dempsey, Halle Berry, Helena Bonham Carter, Robin Wright, Kiefer Sutherland.

Katie Holmes nació en 1978, otro Año del Caballo (©Getty Images/1448035079)

1978: Rachel McAdams, Joshua Jackson, James Franco, Katie Holmes, Zoe Saldaña, Ashton Kutcher, Gael García Bernal, Michelle Rodriguez, Gwendolyne Christie.

1990: Margot Robbie, Callum Turner, Jennifer Lawrence, Aaron Taylor Johnson, Michele Morrone, Liam Hemsworth.

Aaron Taylor Johnson es otro de los famosos nacidos bajo el signo del Caballo (Getty Images)

2002: Sadie Sink, Jenna Ortega, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Jake Bongiovi.