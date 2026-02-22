Angelina Jolie y el significado de sus cicatrices: ‘Fue una elección para seguir viva’

Angelina Jolie anunció en mayo de 2013 que se había sometido a una doble mastectomía preventiva tras descubrir que era portadora del gen BRCA1, una mutación hereditaria que aumenta significativamente el riesgo de cáncer de mama y ovario.

Dos años después, en 2015, también se realizó una cirugía preventiva para extirpar sus ovarios y trompas de falopio.

Angelina Jolie y la decisión que muy probablemente le salvó la vida

En un artículo titulado “My Medical Choice” publicado en The New York Times, Angelina Jolie explicó que los médicos estimaban que tenía alrededor de un 87 por ciento de riesgo de desarrollar cáncer de mama y un 50 por ciento de cáncer de ovario.

Su decisión estuvo profundamente marcada por la muerte de su madre, Marcheline Bertrand, quien falleció de cáncer en 2007.

Recientemente su cirujana reconoció la valentía de la actriz y la felicitó por compartir su historia con el mundo.

Lo que piensa Angelina Jolie sobre sus cicatrices

Angelina Jolie habló sobre sus cicatrices en una entrevista con el medio francés French Inter. “Bueno, siempre he sido alguien más interesada en las cicatrices y la vida que las personas llevan,” comenzó la actriz.

“No me atrae la idea perfecta de una vida sin cicatrices. Así que pienso: ‘Oye, sabes, veo mis cicatrices como una elección que hice para quedarme aquí el mayor tiempo posible con mis hijos'”, explicó la ganadora del Oscar.

“Amo mis cicatrices por eso, ¿sabes?, y estoy agradecida de haber tenido la oportunidad de elegir hacer algo proactivo por mi salud. Perdí a mi mamá cuando era joven y estoy criando a mis hijos sin una abuela”.

La madre de Jolie, la actriz Marcheline Bertrand, falleció a los 56 años en 2007 tras ser diagnosticada con cáncer.

En mayo de 2013, en un artículo de opinión publicado en The New York Times titulado “My Medical Choice”, Jolie escribió que los médicos le informaron que las pruebas detectaron que tenía el “gen defectuoso”, BRCA1, lo que aumentaba significativamente su riesgo de padecer cáncer de mama.

“Quería escribir esto para decirles a otras mujeres que la decisión de someterme a una mastectomía no fue fácil,” escribió Jolie en 2013.

“Pero es una decisión de la que estoy muy feliz. Mis probabilidades de desarrollar cáncer de mama han bajado del 87 por ciento a menos del 5 por ciento. Puedo decirles a mis hijos que no necesitan temer que me perderán a causa del cáncer de mama”, señaló actriz.

La cirujana de Angelina Jolie la felicita por hablar sobre sus cicatrices

La Dra. Kristi Funk quien le realizó la cirugía a Angelna Jolie, compartió un post en Instagram reaccionando a la reciente entrevista de Angelina con el medio francés, previamente cubierto por PEOPLE.

“Yo fui su cirujana. Yo hice esas cicatrices”, comenzó Funk en el pie de foto de su publicación en Instagram, compartida el 13 de febrero.

Después de haber compartido la frase de Angelina, Funk continuó: “Escucharla ahora llamarlas una ‘elección’, porque significan vida, revela el ciclo completo de sanación que la mayoría de las personas nunca ve. Cuando conocí a Angie, tomó una decisión valiente y profundamente personal, una que cambiaría su cuerpo para siempre, pero que también le daría una garantía casi total de una vida libre de cáncer de mama.”

“Las cicatrices no son desfiguraciones, son decisiones de sobrevivir, hechas visibles. Cuentan historias de valentía, amor y segundas oportunidades”, añadió la doctora.

Luego invitó a los usuarios de Instagram a compartir las historias de sus cicatrices en la sección de comentarios.

Con información de Quién