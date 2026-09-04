Ángela Aguilar confiesa que cambiaría la fama por llevar una vida normal

Ángela Aguilar contó que permaneció entre dos y tres meses en casa después de vivir algunas agresiones y que necesitó ayuda psicológica para recuperar su rutina.

Ángela Aguilar habló sobre uno de los periodos más complicados que ha enfrentado debido a la exposición pública y reconoció que, después de vivir agresiones tras confirmar su relación con Christian Nodal, llegó a sentirse insegura al salir sola, al grado de permanecer varios meses dentro de su casa.https://terrific-live-polls.

Ángela Aguilar pasó meses sin salir de casa por miedo a sufrir agresiones

Durante una entrevista con Jomari Goyso, Ángela Aguilar fue cuestionada sobre si en algún momento había sentido miedo de salir. La cantante reconoció que, como cualquier persona, ha tenido temores, aunque admitió que algunas experiencias recientes fueron especialmente difíciles para ella.

“Como todo y como todos vivimos con ciertos miedos y así”, aseguró.

Ángela Aguilar hizo frente a las críticas y provocaciones de Karol Sevilla(Instagram / Ángela Aguilar)

Sin hacer mención de los ataques que la joven ha recibido desde que confirmó su romance con Christian Nodal, Jomari señaló que, independientemente de las opiniones que puedan existir alrededor de lo ocurrido, algunas experiencias pudieron haber tenido un fuerte impacto en ella.

“Sí, me ha tocado no tan padre”, reconoció la intérprete.

Al hablar específicamente de cómo esas experiencias modificaron su comportamiento, Ángela reveló que durante un tiempo dejó prácticamente de salir de su casa. Explicó que anteriormente tenía la costumbre de hacer actividades sola, pero algunas agresiones hicieron que comenzara a sentirse vulnerable.

“Duré como dos o tres meses sin salir de mi casa en lo absoluto porque me pasó, yo era muy de salir sola y de repente como que viví una que otra agresión que dije: ‘No, ya’. Y dejé de salir”, contó.

Ante esta situación, la cantante recurrió al acompañamiento de una psicóloga, quien le recomendó comenzar nuevamente a salir de manera gradual para evitar que el miedo terminara limitando por completo su vida.

“Pero luego la psicóloga me dijo que tenía que salir. Las primeras tres veces mi mamá me acompañó al súper. Mi mamá es lo máximo”, explicó.

Ángela Aguilar asegura que dejaría la fama por llevar una vida normal

Ángela Aguilar también reconoció el papel que ha tenido su familia durante este periodo y aseguró que tanto su mamá como su papá continúan preocupados por ella y su seguridad.

“No, bueno, siguen preocupadísimos por mí”, respondió cuando Jomari le preguntó si sus papás habían vivido momentos de preocupación a raíz de lo ocurrido.

Durante la conversación, Ángela también sorprendió al revelar que, si pudiera elegir entre conservar la fama o tener una vida alejada del escrutinio público, actualmente optaría por una vida normal.

“¿Ahorita? Sí”, respondió cuando el conductor le preguntó si estaría dispuesta a renunciar a la fama.

La cantante dejó claro que alejarse de la fama no significaría abandonar la música, pues considera que podría continuar desarrollando su talento sin necesariamente estar bajo los reflectores.

“Bueno, pero puedo seguir cantando, no más no sería famosa”, explicó.

A sus 22 años, Ángela también tiene claro cómo le gustaría verse en el futuro. Al ser cuestionada sobre dónde se imagina dentro de una década, la cantante sorprendió al señalar que además de continuar cantando, desea formar una familia: “Cantando, feliz, siendo mamá”, respondió.

Ante la reacción de Jomari, quien le preguntó si realmente se veía como mamá en el futuro, Ángela reafirmó su deseo y recordó que para entonces tendría 32 años.