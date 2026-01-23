Analizan espacios en Balleza para subcentro Centinela ante falta de seriedad por alcaldesa de Gpe. y Calvo

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez mencionó que ya se analizan opciones para instalar el subcentro de la Plataforma Centinela en Balleza, ante la falta de respuesta por parte del Municipio de Guadalupe y Calvo.

Adelantó que ya tuvo acercamiento con el edil de Balleza y se evalúa en primera instancia si alguna infraestructura estatal que pueda servir para el subcentro, de lo contrario, se buscarían opciones locales, bajo un convenio de comodato.

Aclaró que no han desistido de instalar el subcentro en Guadalupe y Calvo, sin embargo, ya se piensa en otras alternativas que serán de la misma ayuda para la seguridad en la región.

Gilberto Loya señaló que la alcaldesa Ana Laura González envió algunas propuestas para la construcción del subcentro que están en revisión, pero sin dejar de buscar opciones en el municipio de Balleza: “ante la complejidad y la falta de seriedad, no queremos enfocarnos en que tenga que ser ahí, nosotros necesitamos darle seguridad a toda esa región, la gente de allá lo necesita”.