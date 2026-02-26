Analizan diputados María Antonieta Pérez y Carlos Castillo soluciones ante aumento de quejas vs aseguradoras de vehículos

En su reciente visita a la Ciudad de México, la diputada María Antonieta Pérez Reyes sostuvo una reunión de trabajo con el diputado federal Carlos Castillo Pérez, ambos de las bancadas de Morena, en la que analizaron la problemática relacionada con las compañías de seguros, ya que cada día incrementa el número de quejas en su contra.

“Dicha reunión fue con la finalidad de analizar la realidad que, desafortunadamente, está afectando el patrimonio familiar de miles de mexicanos. Las quejas en contra de las aseguradoras se multiplican por miles sin que haya un marco jurídico que ayude al asegurado”, señaló la legisladora morenista.

En el encuentro, ambos diputados coincidieron en que la ley no responde a la problemática actual, derivada de la falta de seriedad y de respuesta de las compañías aseguradoras hacia sus asegurados, sobre todo en el caso de siniestros de vehículos.

“En el periodo anterior de la presente legislatura, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó un exhorto para que la Cámara Federal inicie el análisis de la ley en mención”, explicó María Antonieta Pérez.

A su vez, el diputado Castillo Pérez, conocedor de la problemática planteada, acordó iniciar un trabajo en conjunto con la diputada local para, a la brevedad, contar con un anteproyecto que pueda ser planteado en el Congreso Federal.