América anuncia la salida de André Jardine, el técnico más ganador de su historia

Ciudad de México. El brasileño André Jardine dejó de ser el entrenador de América tras un periodo de tres años en el que logró el tricampeonato en la Liga MX con los de Copa.

El club azulcrema confirmó la decisión en sus redes sociales y deseó buena suerte al estratega en sus futuros proyectos.

“Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André”, posteó el equipo.



Además de su éxito en la liga local, Jardine logró un título en el torneo Campeón de Campeones, una Supercopa MX y una Campeones Cup.

“Te convertiste en el Director Técnico más triunfador del Club y tu huella quedará permanentemente grabada en nuestra historia. Desde Club América, te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos, Jardine”, añadió el club.



En el reciente torneo Clausura 2026, el América fue eliminado en los cuartos de final por los Pumas. El equipo se ubicó en el octavo lugar de la con 25 puntos tras siete victorias, cuatro empates y seis derrotas.



El brasileño debutó como entrenador en 2016 con el San Paulo, en Brasil, donde se mantuvo hasta 2019. En 2022 llegó al Atlético San Luis en México y gracias a sus buenos resultados escaló hasta el banquillo azulcrema en 2023.