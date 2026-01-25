Amazon prepara un despido masivo: podría recortar hasta 30.000 empleos corporativos desde la próxima semana

Amazon prepara nuevas y masivas reducciones en su plantilla corporativa, con despidos que comenzarían la próxima semana y podrían afectar a distintas áreas clave, según revelaron fuentes allegadas al proceso al medio Reuters.

Estas medidas se enmarcan en uno de los mayores recortes de Amazon en sus tres décadas de historia e implicarían la eliminación de cerca de 30.000 puestos corporativos.

Esta cifra equivale al 10% de su plantilla ejecutiva, una proporción considerable, pese a que la compañía emplea a más de 1,58 millones de personas, mayoritariamente en centros logísticos.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Reuters, el nuevo ciclo de despidos tendría una magnitud similar a la primera ola ocurrida en octubre, cuando 14.000 empleados de perfil administrativo fueron cesados.

La nueva fase podría iniciar tan pronto como el próximo martes, aunque los planes finales podrían modificarse. Los trabajadores impactados pertenecen a divisiones estratégicas como Amazon Web Services, el área de comercio minorista, Prime Video y recursos humanos, específicamente el área conocida como People Experience and Technology.

En octubre pasado, la empresa justificó públicamente los recortes apelando al avance de la inteligencia artificial. En una comunicación interna, Amazon sostuvo: “Esta generación de IA es la tecnología más transformadora que hemos visto desde Internet, y permite a las empresas innovar mucho más rápido que antes“.

El vínculo entre los despidos y el auge de la inteligencia artificial quedó así explicitado inicialmente por la empresa.

Sin embargo, Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon, adoptó una posición matizada en la llamada de resultados financieros del tercer trimestre.

Ante los analistas, sostuvo que la decisión “no está realmente impulsada por motivos financieros ni siquiera por la inteligencia artificial. Es una cuestión de cultura”.

Jassy explicó que el crecimiento organizacional de los últimos años, especialmente durante la pandemia, había producido una estructura demasiado compleja y con numerosas capas jerárquicas.

Subrayó: “Terminas con más personas que antes y con muchas más capas”. Para el CEO, la decisión busca equipos más pequeños y veloces en la toma de decisiones, una idea que resuena entre las grandes tecnológicas tras un período de contrataciones intensivas y posteriores medidas de ajuste.

En declaraciones anteriores durante 2025, Jassy ya había vaticinado para Amazon una reducción progresiva de su plantilla ejecutiva gracias a las eficiencias asociadas al despliegue de inteligencia artificial.

Las empresas tecnológicas han venido integrando inteligencia artificial para automatizar tareas rutinarias y reducir la dependencia de trabajos administrativos, adoptando agentes que escriben código o asisten en operaciones internas.

El impacto del fenómeno trasciende a Amazon y afecta al conjunto del sector. Según Resume.org, cuatro de cada 10 empresas planean sustituir parte de sus equipos por inteligencia artificial en 2026.

Kara Dennison, responsable de asesoría de carreras en Resume.org, en declaraciones a Quartz, declaró: “La adopción de IA va a transformar el mercado laboral más drásticamente en los próximos 18 a 24 meses de lo que hemos visto en décadas. Veremos el desplazamiento de labores rutinarias, y el surgimiento de nuevas categorías enfocadas en la supervisión de IA, ética de datos, desarrollo de prompts y colaboración entre humanos e inteligencia artificial“.

Los recortes que Amazon prevé ejecutar superarían incluso a la reducción récord registrada en 2022, cuando la tecnológica eliminó 27.000 puestos en un contexto de desaceleración del sector.

El proceso no es un fenómeno aislado: firmas como Meta, Citi, BlackRock, Macy’s y grandes operadores logísticos han anunciado 5.450 despidos para 2026. Microsoft, aunque objeto de rumores sobre reducciones de personal, ha negado públicamente la existencia de recortes masivos.

En el ciclo anterior de despidos, los empleados afectados permanecieron en nómina durante 90 días, lapso en el que pudieron optar a vacantes internas o buscar nuevas oportunidades. Ese periodo concluye este lunes.

Estos movimientos se producen en un contexto de freno en el crecimiento del empleo: según Challenger, Gray & Christmas, el año pasado marcó el avance más lento desde 2003, con más de 1,1 millones de puestos eliminados hasta noviembre, una suba del 54% respecto al año previo. Solo en octubre, se anunciaron más de 60.000 despidos entre Amazon, UPS y Target.