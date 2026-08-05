Altos directivos de FIFA rompen con Infantino por plan del Mundial

Dos altos ejecutivos de la FIFA, el entrenador Arsène Wenger y el secretario general Mattias Grafström, se distanciaron este martes del fallido plan de su jefe Gianni Infantino de vender participaciones en futuras ganancias de la Copa Mundial a inversionistas privados.

Wenger indicó en un comunicado que no sabía nada del plan de 20 mil millones de dólares y que era “absolutamente necesario” abandonar la propuesta, y Grafström envió un correo electrónico a todo el personal de la FIFA, visto por The Associated Press, calificando la última semana como una “serie de eventos tristes y reprochables”. También señaló que creó “una agitación que es difícil de comprender y aceptar”.

Ninguno nombró directamente a Infantino ni ofreció apoyo al ahora asediado presidente.

Este martes por la noche, informes de los medios en Gran Bretaña dijeron que Infantino sostendría una reunión de crisis con altos funcionarios de la FIFA en Marruecos el miércoles, algo que el organismo rector no había confirmado.

Los comentarios de Wenger y Grafström tuvieron ecos de las críticas directas del director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, quien apuntó el viernes que el personal fue “engañado” por el plan de capital privado de Infantino, que provocó furor en el fútbol mundial. Lamour lo llamó “el proyecto de una sola persona” y dijo que el personal de la FIFA “merece algo mejor que el desprecio y la intimidación”.

Los tres ejecutivos son figuras respetadas y confiables entre las 211 federaciones miembros de la FIFA que ahora controlan el control de Infantino sobre una presidencia que parecía inquebrantable después de que terminó la Copa del Mundo hace apenas dos semanas.

Wenger, Grafström y Lamour también fueron nombrados en una carta de los abogados de la UEFA a Infantino entre los 18 ejecutivos cuyos datos y comunicaciones deberían conservarse como posibles pruebas.

“No necesitan preocuparse”, escribió Grafström este martes a los cientos de empleados de la FIFA basados ​​principalmente en Zurich y Coral Gables, Florida. “Les aseguro que ustedes, como miembros de la administración, serán defendidos y salvaguardados del contexto político que vivimos actualmente”.

El exentrenador del Arsenal, Wenger, quien fue contratado por Infantino en 2019 y es el jefe de desarrollo global del fútbol de la FIFA, aseguró que “no estaba involucrado en este plan estratégico y se enteró del proyecto por primera vez a través de informes de los medios”.

Infantino retiró su propuesta de 20 mil millones de dólares la madrugada del sábado después de una furiosa reacción de funcionarios del fútbol mundial, incluido el organismo europeo UEFA, que advirtió sobre un boicot a todos los juegos y eventos de la FIFA.

El plan habría creado una subsidiaria, conocida como FIFA Forward Enterprise (FFE), para administrar las partes rentables del trabajo del organismo de fútbol sin fines de lucro: organizar torneos como la Copa Mundial, vender derechos de transmisión y patrocinio, boletos y hospitalidad.

Propuso recaudar 4,200 millones de dólares de inversores mediante la venta de participaciones que ascendían a alrededor del 20% en FFE, basándose en una valoración del capital de 20 mil millones de dólares. El “inversionista ancla” habría sido Thrive Eternal, lanzada por Joshua Kushner, cuyo hermano Jared Kushner es yerno del presidente estadounidense Donald Trump.