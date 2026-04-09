Alcaraz y Sinner avanzan a cuartos de final en torneo de Montecarlo

Montecarlo. Pese a ceder un set como previamente había hecho su gran rival Jannik Sinner, el número 1 del mundo Carlos Alcaraz terminó imponiéndose al argentino Tomás Martín Etcheverry este jueves para meterse en cuartos del Masters 1000 de Montecarlo.

Vigente campeón del primer gran torneo sobre tierra batida de la temporada, el tenista español despachó a su rival con 6-1, 4-6, 6-3.

Alcaraz comenzó a la perfección infligiendo un juego en blanco, en el que hizo perder el servicio al argentino (30º del mundo), antes de sellar el primer set en 26 minutos.

Pero lo que parecía iba a ser un camino de rosas para el murciano se complicó en el segundo set, cuando Etcheverry rompió el servicio de su rival en dos ocasiones para ponerse 4-1.

Alcaraz no se rindió y respondió con otro break, pero no fue suficiente para evitar que el argentino igualase a un set.

El astro español con siete Grandes en su palmarés recuperó la consistencia en el tercero, aunque tuvo que salvar una bola de quiebre con 4-2.

Finalmente cerró el duelo en su tercera bola de partido después de 2 horas y 23 minutos de batalla.

“Había jugado muy bien en el primer set, estaba sintiendo la pelota 10/10. Después, comencé bien también el segundo set, incluso llegué a tener oportunidad de romper su saque en el segundo juego. No lo hice. Cuando no aprovechas las oportunidades en este nivel, das un paso atrás”, analizó Alcaraz.

“Diría que ha sido una buena batalla al final”, agregó.

“Una buena batalla final”

El español se enfrentará en cuartos al kazajo Alexander Bublik (11º), que derrotó al checo Jirí Lehecka (13º).

Horas antes, el número dos del mundo, Jannik Sinner, también tuvo que disputar un tercer set ante el checo Tomas Machac (53º), al que terminó derrotando 6-1, 6-7 (3/7) y 6-3.

Doble semifinalista en 2023 y 2024 y ausente en la edición de 2025 por una suspensión por dopaje, Sinner se enfrentará en cuartos a Felix Auger-Aliassime (7º).

El canadiense se benefició del abandono del noruego Casper Ruud (12º), que tiró la toalla cuando su rival mandaba por 7-5 y 2-2, para clasificarse por primera vez en su carrera a los cuartos en el Principado.

Contra Machac, Sinner despachó el primer set en 26 minutos, en los que solo cometió ocho errores no forzados por 18 de su rival.

El checo entró por fin en el partido en la segunda manga. Gracias a golpes más agresivos, que en varias ocasiones sorprendieron a Sinner por su velocidad, logró romper el servicio del número dos del mundo para ponerse 2-2 y luego 4-2 y situarse 5-2 arriba.

Machac estuvo a punto de llevarse el set con 5-4, 40-40 en su servicio, pero Sinner tomó de nuevo la iniciativa y ganó los dos puntos siguientes para igualar.

Fonseca reta a Zverev

El checo dispuso después de cuatro pelotas de set con 6-2 en el tie-break. Esta vez no dejó escapar la oportunidad y puso fin de paso a la racha de 12 victorias en dos mangas del italiano.

Sinner restableció rápidamente el orden en el set decisivo y avanzó tras un rato de sufrimiento en una soleada tarde.

Por otro lado, el brasileño João Fonseca (40º ATP), de 19 años, alcanzó por primera vez los cuartos de final de un torneo Masters 1000 al imponerse con un contundente 6-3 y 6-2 al italiano Matteo Berrettini.

El rival del brasileño en cuartos será el número tres del mundo, Alexander Zverev, que se deshizo de Zizou Bergs por 6-2 y 7-5.

Fonseca, que debuta en Montecarlo, desplegó un tenis sensacional para superar a un rival que había arrasado a Daniil Medvedev por 6-0, 6-0 en segunda ronda.

“Quiero más. Estoy muy confiado y concentrado. Estoy muy contento con la forma en que luché hoy”, dijo el carioca.